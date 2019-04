Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht nach Verkehrsunfall durch verlorene Ladung

Zerf (ots)

Am Samstag, 13.04.2019 um 15.18 Uhr kam es auf der B 268 zwischen Steinbachweiher und Zerf zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein silberfarbener Pkw mit Anhänger befuhr die B 268 von Zerf kommend in Fahrtrichtung Steinbachweier. Ca. 300 Meter hinter der Abfahrt Vierherrenborn löste sich ein Sichtzaunelement aus Holz vom Anhänger und beschädigte einen entgegen kommenden Pkw Opel Meriva. Der Fahrzeugführer des silberfarbenen Pkw setzte seine Fahrt in Richtung Trier fort, ohne sich um den entstanden Schaden zu kümmern.

Mögliche Zeugen des Vorfalles oder Personen die Hinweise auf den flüchtigen Pkw mit Anhänger geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Saarburg unter der Telefonnummer 06581-91550 zu melden.

