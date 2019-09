Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Rülzheim - Mehrere Wohnungseinbrüche

Rülzheim (ots)

Im Laufe des Samstages kam es in einem südlichen Wohngebiet in Rülzheim zu insgesamt vier Wohnungseinbrüchen. Die bisher unbekannten Täter verschafften sich jeweils im rückwärtigen Bereich durch das Aufhebeln eines Fensters oder der Terrassentür Zutritt zu den Anwesen. Die vier Anwesen in der Albert-Schweitzer-Straße, im Lerchenweg und im Südring wurden jeweils durch die unbekannten Täter nach Schmuck- und Wertgegenständen durchwühlt. In zwei der vier Anwesen konnten die unbekannten Täter Diebesgut erbeuten. Der Gesamtwert des Diebesgutes dürfte insgesamt etwa 5.500 Euro betragen. An allen vier Anwesen entstand jeweils ein Sachschaden im dreistelligen Bereich. Zeugen, welche die Tat beobachtet und Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Germersheim unter 07274/958-0 oder pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.

