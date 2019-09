Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Lingenfeld - Einbruch in ein Vereinsheim

Lingenfeld (ots)

Ein beschädigtes Vorhängeschloss und ein herausgebogener Riegel waren das Resultat eines Einbruchs in ein Vereinsheim Im Oberwald in Lingenfeld. In dem Zeitraum vom 23.09.2019 bis zum 28.09.2019 verschafften sich bisher unbekannte Täter durch das Aufbrechen eines Vorhängeschlosses Zugang zu dem Vereinsheim. Der Sachschaden beträgt etwa 15 Euro. Entwendet wurde bei der Tat nichts, da es sich lediglich um einen kleinen Lagerraum handelte. Zeugen, welche die Tat beobachtet und Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Germersheim unter 07274/958-0 oder pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.

