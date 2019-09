Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Bellheim - Diebstahl von Kartoffeln und Kürbissen

Bellheim (ots)

Etwa 3 Tonnen Kartoffeln und 30 Kürbisse wurden in dem Zeitraum vom 12.08.2019 bis zum 28.09.2019 von einem Flurstück an der Südumgehung in Bellheim durch bisher unbekannte Täter entwendet. Der Sachschaden beträgt etwa 3.000 Euro. Zeugen, welche die Tat beobachtet und Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Germersheim unter 07274/958-0 oder pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.

