POL-LDK: Rückleuchten eingeschlagen

Vorfahrt missachtet, Schulbus gerammt

Brände in Herborn-Seelbach und Sinn

14.000 Euro Schaden nach Verkehrsunfall auf der B49

mit Co2-Waffe auf Seat geschossen

Dillenburg (ots)

Dillenburg: Rückleuchten eingeschlagen

Am vergangenen Wochenende, zwischen Freitag (14.06.2019), 18:15 Uhr und Samstag (15.06.2019), 14:45 Uhr schlugen Unbekannte die beiden Rückscheinwerfer eines in der Gierlichstraße geparkten Daimler GLC ein. Der entstandene Schaden an dem weißen Daimler beläuft sich auf 800 Euro. Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Mittenaar-Ballersbach: Vorfahrt missachtet, Schulbus gerammt

Heute Morgen (17.06.2019) fuhr eine 45-Jährige mit ihrem Ford Fiesta auf der Alstedstraße. Ein Schulbus fuhr auf dem Bicker Weg in Richtung der Schule. An der Einmündung zum Bicker Weg übersah die Ford-Fahrerin um 07.00 Uhr, den Bus und rammte diesen im Kreuzungsbereich. Der Fiesta wurde im Frontbereich stark beschädigt, bei dem Bus wurde die rechte Seite eingedrückt. Einen Schaden von 23.000 Euro verzeichnete die Polizei. Glücklicherweise verletzte sich niemand.

Herborn-Seelbach: Speisekammer brennt

In der Nacht zum Sonntag (16.06.2019), gegen 02:10 Uhr meldete eine aufmerksame Zeugin Brandgeruch im Bereich der Hardtstraße. Herborner Polizisten endeckten austretenden Qualm in einem leerstehenden Haus. Offenbar hatte ein Unbekannter den Brand gelegt. Die freiwillige Feuerwehr Herborn-Seelbach rückte aus und löschte das Feuer. Der Schaden wird auf 20.000 Euro beziffert. Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Sinn: Wohnhaus brennt

100.000 Euro Schaden entstand am Freitag (14.06.2019) bei einem Brand im Borngrund. Gegen 16:15 Uhr, nahmen Zeugen einen lauten Knall wahr, anschließend schlugen Flammen aus einem Fenster. Die Feuerwehren aus Sinn und Herborn löschten den Brand. Ein Notarzt, sowie mehrere Rettungswagen waren im Einsatz. Die Rettungskräfte brachten zwei Leichtverletzte in umliegende Krankenhäuser. Brandermittler der Polizei waren vor Ort. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise erbittet die Wetzlarer Kriminalpolizei unter Tel.: (06441) 9180.

Lahnau: 14.000 Euro Schaden nach Verkehrsunfall auf der B49

Aus noch unbekannten Gründen kam ein 41-Jähriger mit seinem 3-er BMW auf der Bundesstraße 49 in Höhe Lahnau nach rechts von der Fahrbahn ab. Zwischen 19:00 Uhr und 19:20 Uhr krachte er am Samstag (15.06.2019) in die Schutzplanke. Mehrere Felder und Befestigungspfosten der Schutzplanke beschädigte der aus Dillenburg stammende Fahrer. Der 316i hat nur noch Schrottwert. Leicht verletzt musste sich der BMW-Fahrer in ein umliegendes Krankenhaus begeben.

Wetzlar: Handy und Geldbörse aus VW Golf gestohlen

Ein Handy und eine Geldbörse samt Inhalt haben Unbekannte am Samstag (16.06.2019), zwischen 17:00 Uhr und 17:30 Uhr, aus einem VW Golf, der zu diesem Zeitpunkt auf dem Parkplatz des neuen Friedhofs in der Straße "Brückenborn" geparkt war, entwendet. Die Diebe hatten das Türschloss aufgebrochen. Der Schaden beläuft sich auf 600 Euro. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Hüttenberg-Kleinrechtenbach: mit Co2-Waffe auf Seat geschossen

Eine 43-jährige Frau fuhr am Sonntag (16.06.2019) mit ihrem Seat Altea in der Hochelheimer Straße aus Richtung des Kreisel Rechtenbach kommend in Fahrtrichtung zur A45. Plötzlich erschraken alle vier Insassen, aufgrund eines lauten Knalls an dem schwarzen Seat. Die Altea-Besitzerin bemerkte eine Beschädigung an dem Seitenfenster hinten links. Offenbar hat ein Unbekannter mit einem Luftgewehr auf den Kombi geschossen. Die Scheibe zersplitterte komplett. Die Wetzlarer Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wer kann etwas zu dem Vorfall um 20:30 Uhr sagen? Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Hochelheimer Straße beobachtet? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

