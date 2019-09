Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Fahrradfahrer mit Alkohol und Fußgänger mit Drogen unterwegs

Germersheim (ots)

Am Samstagnachmittag gegen 16:00 Uhr wurde hiesiger Dienststelle ein möglicher betrunkener Fahrradfahrer in der Hans-Sachs-Straße in Germersheim gemeldet. Beim Eintreffen vor Ort konnte die Streife zwei Männer antreffen, wobei einer der Männer das Fahrrad schob. Es konnte in Erfahrung gebracht werden, dass der das Fahrrad schiebende Mann, den eigentlichen Fahrradfahrer nach Hause begleiten wollte. Während der Kontrolle konnte bei dem 47-jährigen Fahrradfahrer Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,01 Promille. Dem Fahrradfahrer wurde im Anschluss eine Blutprobe entnommen. Bei dem 43-jährigen Begleiter wurden bei einer Durchsuchung zudem noch eine geringe Menge Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt. Gegen beide Männer wird nun jeweils ein Strafverfahren eingeleitet.

