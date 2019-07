Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Diebstahl hochwertiger Smartphones +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Zwei bislang unbekannte Täter haben am Donnerstag, 11. Juli 2019, 12:38 Uhr, drei hochwertige Smartphones aus dem Geschäft eines Mobilfunkanbieters in der Lange Straße in Delmenhorst entwendet.

Die beiden Männer betraten das Geschäft in der Fußgängerzone und begaben sich direkt zu den ausgestellten Geräten. Sie nahmen drei hochwertige, mit Diebstahlssicherungen versehenen Geräte an sich und flüchteten durch die Fußgängerzone in Richtung Rathausplatz. Zwischen dem Kiosk 'Am Stadtwall' und dem Rathaus wurden die beiden Täter zuletzt von Zeugen gesehen.

Die beiden Männer sollen ungefähr 18 bis 25 Jahre alt gewesen sein. Beide hatten dunkle Haare und einen dunkleren Teint. Einer von beiden war mit einem weißen Pullover bekleidet.

Wer Hinweise zu den beiden Männern geben kann, wird gebeten, sich unter 04221/1559-0 mit der Polizei in Delmenhorst in Verbindung zu setzen (819208).

Fragen bitte an Albert Seegers

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell