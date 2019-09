Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Hördt - Bedrohung durch Vorzeigen einer Spielzeugpistole

Hördt (ots)

Am Freitagabend um 17:11 Uhr wurde hiesiger Dienststelle eine männliche Person in der Bellheimer Straße in Hördt mitgeteilt, die mit einer silbernen Pistole auf Fahrzeuge zielen würde. Vor Ort konnte ein 33-jähriger Mann festgestellt werden, auf den die angegebene Personenbeschreibung passte. Bei einer Durchsuchung des Mannes konnte eine silberne, echt aussehende Spielzeugpistole aufgefunden werden. Weiterhin konnte bei dem 33-Jährigen eine geringe Menge Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt werden. Gegen den 33-jährigen Mann wird nun ein Strafverfahren wegen Bedrohung und Besitzes von Betäubungsmitteln eingeleitet. Weitere geschädigte Personen oder Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Germersheim unter 07274/958-0 oder pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.

