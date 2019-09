POL-PDLD: Edenkoben- Internetbetrüger

Polizeidirektion Landau

Edenkoben- Internetbetrüger

Edenkoben (ots)

Unbekannte Täter forderten den 67-jährigen Geschädigten aus Edenkoben in einer fingierten E-Mail auf, seine Kontodaten und die entsprechende PIN-Nummer einzugeben, da er diese Daten bei der Sparkasse aktualisieren müsse. Die Eingabe erfolgte über einen Button in der E-Mail, welcher auf eine Internetseite führte die nach Eingabe der Daten deaktiviert wurde.

Der Geschädigte hielt Rücksprache mit der Sparkasse und erfuhr, dass es sich um einen Betrugsfall handele. Durch die zuständige Bank konnte eine Sperrung des Online-Banking-Zugangs erfolgen.

Ein finanzieller Schaden ist bisher nicht entstanden.

Es handelt sich hierbei um das Phänomen "Phishing". Durch gefälschte E-Mails, auf dem Postweg oder am Telefon versuchen Internetbetrüger an PIN oder TAN und Passwörter zu kommen. Um mit den erlangten Daten Missbrauch zu betreiben. Seien sie daher misstrauisch, wenn in E-Mails nach sensiblen Daten gefragt wird.

Nähere Informationen zum Thema sowie die Tricks der Täter erfahren sie unter www.polizei-beratung.de.

Polizeiinspektion Edenkoben

Lehmann, Natascha, POK`in

Telefon: 06323-955-0

piedenkoben@polizei.rlp.de



