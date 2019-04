Polizeiinspektion Wismar

POL-HWI: Änderung der Sprechzeiten des Kontaktbereichsbeamten der Polizeistation Neukloster

Wismar (ots)

Die Sprechzeit donnerstags wird arbeitnehmerfreundlicher und verschiebt sich um eine Stunde nach hinten. Ab heute wird diese in der Zeit von 16:00 bis 18:00 Uhr in der Polizeistation Neukloster, Am Markt 12, stattfinden.

Die Sprechzeit dienstags bleibt unverändert und erfolgt auch zukünftig in der Zeit von 10:00 bis 12:00 Uhr.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wismar

Pressestelle

Jessica Lerke, Axel Köppen

Telefon: 03841/203 304

Telefon 2: 03841/203 305

E-Mail: pressestelle-pi.wismar@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Informationsangebot in sozialen Netzwerken:

https://twitter.com/Polizei_NWM

https://de-de.facebook.com/Polizeiwestmecklenburg

Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell