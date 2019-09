Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Verkehrsunfall unter Einfluss berauschender Mittel +++

Oldenburg (ots)

Am Samstag, 28.9.2019 gegen 03:20 Uhr kommt ein 26-jähriger Rasteder auf der Nadorster Straße nahe der Bürgereschstraße mit seinem PKW aufgrund des Einflusses von Alkohol und berauschender Mittel nach rechts von der Fahrbahn ab und prallt gegen zwei PKW am rechten Fahrbandrand. An den drei Fahrzeugen entsteht ein Schaden von mehreren Tausend Euro. Aufgrund seiner Verkehrsuntüchtigkeit wird eine Blutprobe angeordnet und sein Führerschein beschlagnahmt. (1156379)

