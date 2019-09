Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: ++ Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort - Polizei sucht Zeugen ++

Oldenburg (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es gegen 02:30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Bloherfelder Straße. Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr ein Taxi die Bloherfelder Straße in Richtung stadteinwärts. Unmittelbar nach der Kreuzung zur Kennedystraße kam das Taxi aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte dort einen geparkten grauen Pkw. Anschließend entfernte sich der Führer des Taxis, ohne die erforderlichen Feststellungen zu ermöglichen. Am geparkten Pkw entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 2.500 Euro. Das flüchtige Taxi müsste Beschädigungen im rechtsseitigen Frontbereich aufweisen. Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Oldenburg unter der Rufnummer 0441/790-4115 entgegen.

