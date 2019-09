Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: unbekannter explodierender Gegenstand

A 65 Edenkoben (ots)

Am 29.09.2019 gegen 15:27 Uhr meldete ein 46-jähriger Verkehrsteilnehmer aus Mannheim, dass auf der A65 zwischen den Anschlussstellen Neustadt-Süd und Edenkoben von einem Feldweg aus ein unbekannter explodierender Gegenstand in Richtung Autobahn geworfen werde. Der Fahrer habe einen lauten Knall gehört und einen Explosionsblitz gesehen und sich hierdurch stark erschrocken. Die sofort herbeieilenden Streifen der Polizei Edenkoben und Neustadt konnten jedoch auf der Autobahn, als auch auf den daneben befindlichen Feldwegen nichts feststellen-weder Personen, noch -Fahrzeuge. Personen, die Angaben zu dieser beinahe mysteriösen Beobachtung machen können werden gebeten, sich mit der Polizei Edenkoben (Tel: 06323-9550) in Verbindung zu setzen.

