Polizei Essen

POL-E: Essen: Mutmaßlicher Dieb stiehlt 17 Tonies in Babyfachmarkt

Essen (ots)

45143 E.-Westviertel: Ein 37-jähriger Essener soll gestern Nachmittag (26. August, 14:00 Uhr) in einem Babyladen an der Haedenkampstraße 17 Tonie-Hörfiguren gestohlen haben. Als der Mann den Laden verlassen wollte, schlugen die Diebstahldetektoren an der Ausgangstür Alarm. Daraufhin schaute eine Mitarbeiterin in den Rucksack und entdeckte das Spielzeug. Die verständigte Polizei nahm den 37-jährigen Essener in Gewahrsam. Er ist ohne festen Wohnsitz und hat bereits mehrere Ladendiebstähle begangen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Essen soll der Beschuldigte noch heute im Rahmen des beschleunigten Verfahrens vor dem Amtsgericht Essen abgeurteilt werden./ SyC

