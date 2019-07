Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Akku-Diebe

Bückeburg (ots)

(ma)

Im Stadtgebiet von Bückeburg sind am 13.07. und am 17.07. in der Nähe des Parkcafe im Schloßpark bzw. am Bahnhof an zwei E-Bikes die Akkugeräte von den Zweirädern gestohlen worden.

Die Akkus wurden trotz Sicherung und separatem Schloß aus den Halterungen herausgebrochen.

E-Bike Akkus, die über kein eigenes Schloss verfügen und auch nicht fest im Rahmen integriert sind, sollte man im Zweifelsfall abnehmen und nicht am Fahrrad zurücklassen.

