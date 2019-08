Polizei Essen

POL-E: Essen: 30-Jähriger von drei unbekannten Männern angegriffen und verletzt - Zeugen gesucht

Essen (ots)

45127 E.-Westviertel: Am Sonntagabend (27. August) gegen 23.50 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis von einer gefährlichen Körperverletzung an der Viehofer Straße/Rheinischer Platz zum Nachteil eines 30-jährigen Esseners. Drei unbekannte Männer, vermutlich mit Messern bewaffnet, griffen den 30-Jährigen unvermittelt an und verletzten ihn. Er erlitt unter anderem eine leichte Stichverletzung. Ein Rettungswagen behandelte den Mann noch vor Ort und brachte ihn anschließend in ein Krankenhaus. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Tatverdächtigen verlief negativ. Die Männer seien alle dunkel gekleidet gewesen. Eine konkrete Sachverhaltsschilderung erwies sich aufgrund von Sprachbarrieren als besonders schwierig. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen, die Hinweise zu dem Geschehenen geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 bei der Polizei zu melden. /JH

