POL-PPWP: Wo ist das Auto geparkt?

Eine 82-Jährige wandte sich am Ostermontag an die Polizei, weil sie ihr Auto nicht mehr fand.

Die Frau hatte ihren Wagen gegen Mittag im Bereich des Messeplatzes abgestellt. Am Abend fand sie dann nicht mehr zu ihrem Auto zurück. Bevor sie sich gegen 19 Uhr an Beamte des sogenannten Altstadtreviers wandte, habe sie bereits zwei Stunden nach ihrem Auto gesucht. Nach einer weiteren Stunde stellten Polizisten das geparkte Auto in der Altenwoogstraße fest. Erleichtert trat die 82-Jährige ihren Heimweg an. |erf

