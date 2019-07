Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher gehen leer aus

Kierspe (ots)

Einbrecher schlugen in der Nacht auf Sonntag die Scheibe einer Werkstatt "Am Stadion" auf. Es gelang ihnen nicht in das Gebäude einzudringen. Sie richteten jedoch mehrere hundert Euro Sachschaden an. Hinweise nimmt die Wache Meinerzhagen entgegen.

