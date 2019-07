Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Mehrere Kleintransporter aufgebrochen

Herscheid (ots)

In der Nacht auf Samstag waren PKW-Aufbrecher in der Innenstadt aktiv. Am Weißdornweg brachen sie die Hecktür eines Kleintransporters auf und entwendeten Werkzeuge, darunter Bohrmaschinen und Akkuschrauber. Auf dem Rode und an der Valberter Straße passierten gleichgelagerte Taten. Auch hier kamen Werkzeuge sowie in einem Fall "nur" ein Navigationsgerät abhanden. In allen Fällen entstanden jeweils mehrere hundert Euro Sachschaden.

Hinweise nimmt die Wache in Plettenberg entgegen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell