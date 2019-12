Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle, Gefährdungen, Einbruchsversuch, Sachbeschädigung, Hundebiss

Aalen (ots)

Neresheim: Von der Fahrbahn abgekommen

Auf rund 5000 Euro beziffert sich der Sachschaden, den ein 24-Jähriger am Sonntagabend verursachte. Mit seinem Pkw Audi A6 kam er auf der B 466 zwischen Ohmenheim und Nördlingen von der Fahrbahn ab, wobei das Fahrzeug gegen ein Verkehrsschild prallte. Der 24-Jährige blieb unverletzt.

Aalen: 61-Jährige musste ihren Führerschein abgeben

Beamten des Polizeireviers Aalen fiel am Sonntagnachmittag gegen 17.35 Uhr auf der Ebnater Steige ein Pkw VW Polo durch seine unsichere Fahrweise auf, wodurch mehrere Verkehrsteilnehmer gefährdet wurden. Die Polizisten stoppten das Fahrzeug und unterzogen die 61 Jahre alte Fahrerin einer Kontrolle. Hierbei wurde festgestellt, dass die Frau mit über 2 Promille unterwegs war. Sie musste sich anschließend im Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen; ihr Führerschein wurde einbehalten. Verkehrsteilnehmer, die gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter Telefon 07361/5240 beim Polizeirevier Aalen zu melden.

Lauchheim: 25.000 Euro Sachschaden bei Auffahrunfall

Verkehrsbedingt musste ein 34-Jähriger seinen Pkw VW Passat am Sonntagnachmittag gegen 14.30 Uhr auf der B 29 zwischen Lauchheim und Bopfingen anhalten. Ein 70-Jähriger erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem Pkw Opel auf, wobei ein Sachschaden von rund 25.000 Euro entstand. Beide Fahrzeuglenker blieben unverletzt.

Aalen-Unterkochen: Unfallflucht

Ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker verursachte am Samstag zwischen 17.30 Uhr und 22.15 Uhr einen Sachschaden von rund 2500 Euro, als er einen Pkw Mercedes Benz beschädigte, der in dieser Zeit auf dem Parkplatz des Naturfreundehauses in Aalen-Unterkochen abgestellt war. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Aalen: Fußgängerin gefährdet

Kurz vor 21 Uhr am Samstagabend schob eine 28-Jährige ihren Kinderwagen auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Heinrich-Rieger-Straße zu ihrem Fahrzeug. Hier wurde sie von einem Pkw Fiat gefährdet, dessen Fahrer eine Vollbremsung einleiten musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Erst unmittelbar vor der Frau kam das Fahrzeug zum Stehen. Ein Zeuge hatte zuvor beobachtet, wie der Pkw mit quietschenden Reifen um eine Kurve im Einfahrtsbereich gefahren war. Der Fahrer des Pkw trank vor Ort Alkohol und entfernte sich vor Eintreffen der Polizei. Über das Kennzeichen des Fahrzeuges wurde der 40-jährige Fahrzeughalter ermittelt und zu Hause aufgesucht. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Ellwangen musste sich der 40-Jährige einer Blutentnahme unterziehen.

Aalen-Dewangen: Versuchter Einbruch

Am Samstagnachmittag wurde festgestellt, dass Unbekannte versuchten, die Terrassentüre eines Wohnhauses in den Stollwiesen aufzubrechen. Der Einbruchsversuch misslang, wobei das Vorderteil des benutzten Schraubenziehers abbrach und im Türrahmen stecken blieb. Der Einbruchsversuch dürfte im Zeitraum der letzten vier Wochen verübt worden sein.

Aalen: Unfall wegen tiefstehender Sonne

Mit seinem Pkw Dacia befuhr ein 68-Jähriger am Samstagnachmittag gegen 14.40 Uhr die Friedrichstraße in Richtung Stadtmitte. Wegen der zu dieser Zeit tiefstehenden Sonne übersah er einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw Opel und streifte diesen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Opel im weiteren Verlauf gegen einen Mercedes-Sprinter geschoben. Am Fahrzeug des Unfallverursachers entstand wirtschaftlicher Totalschaden; der bei dem Unfall entstandene Gesamtschaden wird auf rund 4500 Euro geschätzt.

Ellwangen: Wildunfall

Auf der B 290 zwischen Dietrichsweiler und Ellwangen erfasste ein 46-Jähriger am Sonntagmittag gegen 14 Uhr mit seinem Pkw Nissan ein Reh, das zusammen mit einem Artgenossen die Fahrbahn querte. Bei dem Anprall wurde das Tier getötet; am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von rund 3000 Euro.

Ellwangen: Parkrempler

Zeitgleich parkten zwei 49 und 39 Jahre alte Autofahrer ihre Fahrzeuge am Samstagmittag gegen 13 Uhr rückwärts in der Max-Eyth-Straße aus. Dabei kam es zum Zusammenstoß der beiden Pkw Toyota und Mercedes Benz, wobei ein Sachschaden von mehreren hundert Euro entstand.

Heuchlingen Reh von Fahrzeug erfasst

Auf rund 3000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der am Sonntagabend kurz nach 19 Uhr entstand, als ein 54-Jähriger mit seinem Pkw Audi auf der Landesstraße 1158 bei Heuchlingen ein die Fahrbahn querendes Reh erfasste.

Leinzell: Gegenstand gegen Pkw geworfen

Am Sonntagmorgen gegen 6 Uhr befuhr ein 36-Jähriger mit seinem Pkw die Gmünder Straße. Auf Höhe eines Spiellokals vernahm der 36-Jährige einen lauten Schlag an der Beifahrerscheibe. Als er nachschaute stellte er fest, dass ein Unbekannter einen Gegenstand dagegen geworfen hatte und die Scheibe beschädigt ist. Der Unbekannte ist ca. 180 cm groß. Er trug eine schwarze Winterjacke und eine Fellmütze mit Ohrenschutz. Weitere Hinweise bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580.

Lorch: Von der Straße abgekommen

Ein 19-Jähriger verursachte am Sonntagmorgen gegen 4.40 Uhr auf der L1154 einen Verkehrsunfall. Mit seinem Pkw Mercedes Benz befuhr der Fahranfänger die die Strecke zwischen der Klosterstraße und der Anschlussstelle B 29. Aus Unachtsamkeit kam er auf der Brücke über die Hohenstaufenstraße mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Straße ab und prallte gegen das Brückengeländer. Durch den Aufprall wurden mehrere Gitter des Geländers aus der Verankerung gerissen. Am Fahrzeug des 19-Jährigen, der bei dem Unfall unverletzt blieb, entstand wirtschaftlicher Totalschaden von rund 4000 Euro. Der Sachschaden an der Brücke ist noch unklar; dürfte sich jedoch auf mehrere tausend Euro belaufen.

Schwäbisch Gmünd: Hund biss zu

Kurz nach 11 Uhr am Samstag war eine 53-Jährige zu Fuß von der Gutenbergstraße über die Fußgängerbrücke in Richtung Weißensteiner Straße unterwegs. Auf Höhe eines Lebensmitteldiscounters kam ihr en Mann entgegen, welcher einen Schäferhund führte. Wohl im Vorbeigehen biss der Hund die 53-Jährige in den Oberschenkel. Der Unbekannte hielt seinen Hund daraufhin zurück und entfernte sich ohne seine Personalien zu hinterlassen. Hinweise bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580.

