POL-ROW: Bussard muss aufgepäppelt werden

Reeßeum. Zu einer Hilfeleistung der besonderen Art musste die Autobahnpolizei Sittensen am Mittwochmittag auf die BAB 1 ausrücken. Auf dem Seitenstreifen in der Gemarkung Reeßum befand sich ein Bussard. Problemlos ließ sich das Tier einfangen und in die Tierklinik nach Ottersberg bringen. Mögliche Ursache für die Hilfosigkeit des Greifvogels könnte die Kollision mit einem Kraftfahrtzeug sein. Nun soll der Bussard erst einmal aufgepäppelt werden, um ihn dann wieder in die Freiheit zu entlassen.

