POL-ROW: Parkplatzrempler in der Löhbergstraße+++Diesel abgezapft+++Bargeld und Schmuck erbeutet+++Unfall nach Ampelausfall

Parkplatzrempler in der Löhbergstraße

Wilstedt. Am Montagnachmittag wurde etwa um 15 Uhr ein brauner BMW auf dem Parkplatz des Lebensmittelmarktes Benstein beschädigt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Für nur etwa fünf Minuten hatte der 45-jährige Fahrzeugbesitzer seinen Pkw auf dem Parkplatz in der Löhbergstraße alleine gelassen. Bei seiner Rückkehr stellte er fest, dass das Fahrzeug am hinteren linken Stoßfänger beschädigt wurde. Die Schadenshöhe dürfte bei 1000 Euro liegen. Hinweise nimmt die Polizei in Tarmstedt unter der Telefonnummer 04283/777 entgegen.

Diesel abgezapft

Kirchwalsede. Unbekannte zapften in der Nacht von Montag auf Dienstag auf einem landwirtschaftlichen Betrieb in der Straße Im Brink etwa 100 Liter Dieselkraftstoff von einem angestellten Ackerschlepper ab. Von einem zweiten Traktor ließen sie einen Oberlenker mitgehen. Die Polizeistation Bothel nimmt Hinweise zu der Tat unter der Telefonnummer 04266/8505 entgegen.

Bargeld und Schmuck erbeutet

Rotenburg. Auf Schmuck und Bargeld hatten es Unbekannte am Dienstag bei drei Wohnhauseinbrüchen abgesehen. Zwischen 13 und 19 Uhr hebelten der oder die Täter in der Brandenburger Straße eine Terrassentür auf und verschafften sich so Zutritt zu einem Reihenhaus. Hier erbeuteten sie eine geringe Bargeldmenge. Direkt in unmittelbarer Nachbarschaft gelangten die Einbrecher ebenfalls durch das Aufhebeln der Terrassentür in das Gebäude und durchsuchten es. Hier fiel ihnen Schmuck in die Hände. Zu einem weiteren Einbruch kam es in der Zeit zwischen 19 und 21.30 Uhr in der Wilhelm-Richard-Straße. Auch hier wurde eine Tür aufgehebelt und Bargeld entwendet. Verdächtige Beobachtungen und sonstige Hinweise zu der Tat bitte an die Polizei Rotenburg unter der Rufnummer 04261/947-0.

Unfall nach Ampelausfall

Sittensen. Eine leicht verletzte Person und ein Schaden von über 18000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am vergangen Dienstag in der Stader Straße in Sittensen. Gegen 18.40 Uhr wollte ein 48-jähriger Autofahrer, nachdem er die BAB verlassen hatte, mit seinem Mercedes die Stader Straße in Richtung Hansestraße überqueren. Dabei missachtet er die Vorfahrt einer in Richtung Stade fahrenden 51-jährigen Sittenserin. Die Kreuzungsampel war zu diesem Zeitpunkt ausgefallen. Beide Fahrzeuge wurden bei der Kollision stark beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Die 51-Jährige erlitt bei dem Verkehrsunfall Prellungen.

