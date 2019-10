Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Streit zwischen Männern eskaliert

Kaiserslautern (ots)

Eine 30-Jährige war am Montagabend gemeinsam mit einem 24-Jährigen in der Stadt unterwegs. Auf Höhe des St. Martin Platzes trafen die beiden auf den ehemaligen Lebensgefährten der Frau und es entwickelte sich ein Streitgespräch zwischen den Männern. Zunächst spuckte der Exfreund den 24-Jährigen an, anschließend stieß er die Frau zur Seite, wodurch diese eine Kratzwunde im Bereich des Dekolletés erlitt. Daraufhin holte der der 24-Jährige aus und schlug dem 26-jährigen Exfreund mehrfach ins Gesicht. Dieser erlitt Wunden und Hämatome am Kopf und fuhr mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus. Die Ermittlungen laufen.|slc

