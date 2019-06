Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Verkehrsunfall mit vier verletzten Personen - junge Fahrerin geriet in einer Kurve in den Gegenverkehr

Kamen (ots)

Am Mittwoch (12.06.2019) fuhr gegen 15.40 Uhr eine 18 jährige Kamenerin mit einem 22 jährigen Kamener Beifahrer auf der Derner Straße in Richtung Kamen. In einer scharfen Rechtskurve kam sie von ihrem Fahrstreifen ab und geriet in den Gegenverkehr. Hier prallte sie mit einem 38 jährigen Bönener und dessen 65 jähriger Kamener Beifahrerin zusammen. Durch den Aufprall wurden alle vier Fahrzeuginsassen so schwer verletzt, dass sie zur stationären Behandlung in Krankenhäuser gebracht werden musste. Es entstand ein Sachschaden von etwa 25 000 Euro. Die Derner Straße musste zur Unfallaufnahme bis gegen 17.20 Uhr gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Unna

Telefon: 02303-921 1150

E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de

https://unna.polizei.nrw



Außerhalb der Bürodienstzeiten:

Leitstelle

Tel.: 02303-921 3535

Fax: 02303-921 3599

Email: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell