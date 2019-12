POL-ROW: Mit entwendetem Auto unterwegs+++Zu viele Promille+++Angefahren und geflüchtet

Polizeiinspektion Rotenburg

Gyhum. Seltsames spielte sich am vergangenen Sonntag auf dem Autohof Bockel ab. Eine Zivilstreife des Polizeikommissariats Zeven beobachtete gegen 16 Uhr wie ein junger Mann fluchtartig das Tankstellengebäude verließ und durch ein geöffnetes Seitenfenster in einen Mercedes Benz sprang. Anschließend entfernte sich der Mercedes mit hoher Geschwindigkeit auf der BAB 1 in Richtung Hamburg. Während der Verfolgung durch die Zivilstreifenwagenbesatzung wurde festgestellt, dass die am Pkw angebrachten Kennzeichen nicht für das Fahrzeug ausgegeben waren. Aufgrund eines Staus wurde die unsichere und gefährliche Fahrt mit Geschwindigkeiten bis 190 km/h im Bereich Sittensen vorerst unterbrochen. Als die Beamten an das Fahrzeug herantraten mussten sie feststellen, dass das mit zwei Personen besetzte Auto verschlossen war. Der Fahrer versuchte nun durch die im Stau haltenden Fahrzeuge und über den Standstreifen zu flüchten. Bei einem weiteren Zugriff gelang es, die Fahrertür zu öffnen. Im Zuge der weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass der 19-jährige Fahrer und sein 16-jähriger Beifahrer in der Jet-Tankstelle auf dem Autohof mehrere Getränkedosen mit Alkohol entwendet hatten. Der Fahrzeugführer war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Bei ihm wurde ein Atemalkoholgehalt von über 1,7 Promille gemessen. Zudem wurde das Auto im Laufe des Wochenendes im Bereich Harburg entwendet und war bereits an einer Verkehrsunfallflucht beteiligt. Der 16-Jährige stand ebenfalls deutlich unter Alkohol- und Betäubungsmitteleinfluss und hatte zeitweise ebenfalls das Fahrzeug gelenkt. Der Jugendliche wurde nach Abschluss der ersten Ermittlungen an eine Jugendhilfeeinrichtung übergeben. Der 19-Jährige befindet sich vorerst im Polizeigewahrsam und soll dem Haftrichter vorgeführt werden. Die Polizei bittet Verkehrsteilnehmer, die am Sonntag durch den schwarzen Daimler der C-Klasse gefährdet wurden, sich mit der Polizei in Zeven unter der Telefonnummer 04281/9306-0. Zeugen werden ebenfalls gebeten, sich zu melden.

Zeven. Am Samstagabend kurz vor Mitternacht wurde eine Funkstreife in der Labestraße auf einen Ford Fiesta aufmerksam, der trotz der Dunkelheit ohne Fahrlicht unterwegs war. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der 34-jährige Fahrzeugführer deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest führte bei dem Zevener zu einem Ergebnis von 2,21 Promille. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Am Sonntag gegen 19.50 Uhr wurde ein 29-jähriger Autofahrer in Langenhausen bei Gnarrenburg gestoppt. Bei dem Passat-Fahrer ergab der Alkoholtest 1,51 Promille. Auch sein Führerschein wurde einbehalten. Ebenfalls am Sonntag überprüften Beamte der Autobahnpolizei in der Stader Straße in Sittensen den 26-jährigen Fahrer eines Volvo. Bei ihm zeigte das Alkoholmessgerät einen Wert von 2,97 Promille. Weiterhin war er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis, nachdem ihm diese bereits bei einer früheren Trunkenheitsfahrt abgenommen wurde.

Rotenburg. Leicht verletzt wurde eine 21-jährige Fußgängerin beim Zusammenstoß mit einem Pkw, als sie am Sonntag gegen 12 Uhr die Verdener Straße überqueren wollte. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Die junge Frau befand sich auf der Verkehrsinsel, die in Höhe der Sparkasse als Querungshilfe dient, als sich ein grauer VW Passat von rechts näherte und mit der Fußgängerin kollidierte. Die Rotenburgerin stürzte und verletzte sich am Knöchel und am Unterarm. Ohne sich um die Verletzte zu kümmern, entfernte sich das Fahrzeug in Richtung Unterstedt. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Rotenburg unter der Telefonnummer 04261/947-0 in Verbindung zu setzen.

