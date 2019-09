Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Spielautomaten aufgebrochen

Ludwigshafen (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (14.09.2019, 00:00 Uhr, bis 15.09.2019, 09:30 Uhr) kam es zu einem Einbruch in ein Cafe in der Sternstraße. Der oder die Täter hebelten mehrere Spielautomaten auf und entnahmen das darin befindliche Kleingeld in bislang unbekannter Höhe. Außerdem stahlen sie aus der Kasse mehrere hundert Euro.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de zu melden.

