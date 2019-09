Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfall verursacht ohne im Besitz eines Führerscheines zu sein und danach geflüchtet

Ludwigshafen-Mitte (ots)

Am Samstag, 14.09.2019, gegen 15.40 Uhr, kam es in der Berliner Straße, Kreuzung Wredestraße, zu einem Verkehrsunfall. Ein 26-jähriger Mann aus Ludwigshafen befuhr mit einem Pkw die Berliner Straße und wollte an dem o.g. Kreuzungsbereich nach links abbiegen. Hierbei missachtete er den Vorrang eines 28-jährigen Ludwigshafener der mit seinem Pkw die Berliner Straße in die entgegengesetzte Richtung befuhr. Durch den Zusammenstoß wurden beide Pkws beschädigt. Nachdem der 28-jährige Mann die Polizei verständigte, flüchtete der 26-jährige Mann mit dem Pkw von der Unfallstelle. Der 26-jährige Mann konnte kurze Zeit später an der Anschrift der Fahrzeughalterin des von ihm geführten Pkws angetroffen werden. Er gab gegenüber den Polizeibeamten an, dass er von der Unfallörtlichkeit geflohen sei, da er seit zwei Jahren keine Fahrerlaubnis mehr besitze. Außer der Verkehrsunfallflucht wurde gegen den 26-jährigen Ludwigshafener eine Strafanzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis gefertigt. Gegen die Fahrzeughalterin wurde eine Strafanzeige erstattet, da diese es zuließ, dass der 26-Jährige ohne Führerschein mit ihrem Fahrzeug im öffentlichen Verkehrsraum fuhr.

