Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Beleidigung von mehreren Polizeibeamten endet zuerst in der Gewahrsamszelle und dann in der Psychiatrie

Ludwigshafen-City (ots)

Am Samstag, 14.09.2019, gegen 04.25 Uhr, wird ein 21-jähriger Mann aus Mutterstadt, welcher alkoholisiert und offensichtlich unter Betäubungsmitteleinfluss steht, durch die Türsteher einer Diskothek in der Innenstadt von Ludwigshafen aus dieser verwiesen. Nach einer verbalen Auseinandersetzung zwischen dem 21-jährigen Mann und den Türstehern werden mehrere Polizeibeamte, welche aufgrund eines anderen Einsatzes auf dem Berliner Platz anwesend sind, verständigt. Während der Personenkontrolle des Mannes beleidigte dieser die eingesetzten Polizeibeamten mehrfach und verhält sich aggressiv. Der Mann wurde in Gewahrsam genommen und zur hiesigen Dienststelle verbracht. Auf der Fahrt beleidigte er weiterhin die Polizeibeamten. Im Gewahrsamsbereich versuchte der Beschuldigte zudem mehrfach die Polizeibeamten anzuspucken. Da er anschließend seinen Kopf gegen die Wand der Gewahrsamszelle schlug, wurde der Kommunale Vollzugsdienst der Stadt Ludwigshafen verständigt, welcher den Beschuldigten in eine Psychiatrie zur weiteren Behandlung verbrachte. Da die Polizeibeamten Bodycams mitführten, wurde der gesamte Tatablauf aufgezeichnet.

