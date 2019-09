Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Körperverletzung in der Ludwigshafener Innenstadt

Ludwigshafen-City (ots)

Am Freitag, 13.09.2019, um 15.00 Uhr, befand sich ein 31-jähriger Mann, welcher in Ludwigshafen wohnt, in einem Supermarkt in der Innenstadt von Ludwigshafen. In dem Markt geriet der 31-jährige Mann mit einem 55-jährigen Mann, welcher ebenfalls in Ludwigshafen wohnt, in verbale Streitigkeiten. Hintergrund dieses Streites wäre ein vorangegangener Diebstahl des Mobiltelefons des 31-jährigen Mannes durch den 55-jährigen Mann. Im Laufe der verbalen Streitigkeiten hätte der 55-jährige Mann den 31-jährigen Mann geschubst und mit der Handfläche leicht gegen seinen Kiefer geschlagen. Im Anschluss daran lief der 31-jährige Mann zu einem nahgelegenen Friseursalon. Wenige Minuten später traf auch hier der 55-jährige Mann ein und trat zwei Mal gegen das linke Bein des 31-jährigen Mannes, sodass dieser Schmerzen verspürte. Noch vor dem Eintreffen der Polizei entfernte sich der 55-jährige Mann von der Örtlichkeit.

