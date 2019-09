Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Beschädigung eines Fahrzeuges in der Ludwigshafener Innenstadt

Ludwigshafen-City (ots)

Am Freitag, 13.09.2019, gegen 13.45 Uhr, beschädigte ein 48-jähriger Mann aus Ludwigshafen in der Ludwigshafener Innenstadt den geparkten PKW eines 26-jährigen Mannes aus Ludwigshafen, indem er den hinteren Scheibenwischer abriss und den PKW zerkratzte. Der Täter hätte sich anschließend von der Tatörtlichkeit entfernt, sei jedoch ca. 15 Minuten später zurückgekehrt und wollte vermutlich nochmals den PKW beschädigen, was allerdings durch den Geschädigten verhindert werden konnte. Anschließend flüchtete der Beschuldigte in Richtung Berliner Platz. Hier konnte der stark alkoholisierte Beschuldigte durch die Polizei angetroffen und in Gewahrsam genommen werden. Der Beschuldigte blieb bis zum Folgetag im Polizeigewahrsam.

