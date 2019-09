Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Körperverletzung zwischen mehreren Personen in einer Diskothek in der Ludwigshafener Innenstadt

Ludwigshafen-City (ots)

Am Sonntag, 15.09.2019, gegen 04.45 Uhr, wurde durch einen Mitarbeiter einer Diskothek in der Ludwigshafener Innenstadt mitgeteilt, dass es zu einer Schlägerei zwischen mehreren Personen im dortigen Schlagerraum gekommen sei. Die Personen seien bereits getrennt, jedoch drohe die Situation wieder zu eskalieren. Durch die Polizeibeamten konnten mehrere Beteiligte der Schlägerei vor Ort angetroffen werden. Beteiligt waren Personen im Alter von 25 bis 35 Jahren. Unter anderem schlug ein 31-jähriger Mann aus Hildesheim einem bisher unbekannten Mann in den Gesichtsbereich. Daraufhin schlug ein 25-jähriger Mann aus Eisenberg dem 31-jährigen Hildesheimer ebenfalls ins Gesicht. Danach kam es zu einem Gerangel zwischen mindestens fünf Personen. Hierbei schlug ein 28-jähriger Ludwigshafener einem 35-jährigen Mutterstadter in den Gesichtsbereich und ein 28-jähriger Mann aus Edingen-Neckarhausen wurde zu Boden gerissen. Bei einigen Personen konnten sichtbare Verletzungen festgestellt werden und andere Personen klagten über Schmerzen aufgrund der Auseinandersetzung. Allen Personen wurde nach der Anzeigenaufnahme ein Platzverweis erteilt.

