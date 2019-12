POL-ROW: ++ Jugendlicher auf unversichertem E-Roller unterwegs - Polizei klärt auf ++ Notorisch ohne Fahrerlaubnis unterwegs ++ Unfallflucht vor der Bäckerei - Polizei sucht Zeugen ++

Polizeiinspektion Rotenburg

Jugendlicher auf unversichertem E-Roller unterwegs - Polizei klärt auf

Zeven. Elektro-Roller, landläufig auch als E-Scooter bezeichnet, müssen eine Versicherungsplakette tragen - sonst dürfen sie nicht auf öffentlichen Straße benutzt werden.

Das dürfte einem 15-jährigen Zevener vermutlich nicht bekannt gewesen sein. Die Polizei wurde am Donnerstagnachmittag in der Straße Kattrepel auf den Jugendlichen aufmerksam und stoppte seine Fahrt. Auch wenn ihm der Verstoß nicht bekannt war, so muss sich der junge Mann wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten.

Wer in solchen Fällen einen Unfall baut, muss den Schaden voll aus eigener Tasche zahlen. Bei Verkehrsunfällen können das leicht mehrere Tausend Euro sein.

Darüber hinaus gilt:

Um die neuen Trendfahrzeuge nutzen zu dürfen, müssen die Fahrer mindestens 14 Jahre alt sein. Ein Führerschein ist für die kleinen Flitzer nicht erforderlich. Das gilt auch für einen Helm. Da die E-Roller nicht schneller als 20 Stundenkilometer fahren dürfen, entfällt die Helmpflicht. Zum eigenen Schutz empfiehlt die Polizei trotzdem, einen zu tragen.

Alkohol und Drogen sind für Fahrten auf Elektrorollern tabu. Es gelten die gleichen Promillegrenzen wie bei Autos. Ab 0,5 Promille setzt es 500 Euro Geldbuße, zwei Punkte und einen Monat Führerscheinentzug. Ab 1,1 Promille liegt eine Straftat vor. Kommt es zu alkoholtypischen Ausfällen, gilt das sogar schon ab etwa 0,3 Promille. Bei Radfahrern ist die Grenze höher. Erst ab 1,6 Promille liegt strafbare Trunkenheit vor. Dieselbe Grenze gilt für Elektroräder, bei denen der Motor nur läuft, wenn man in die Pedale tritt. Aber bei alkoholtypischen Ausfällen droht auch Radlern schon bei Werten darunter ein Strafverfahren. Sollte ein E-Scooter-Fahrer unter Drogeneinwirkung erwischt werden, folgt eine Blutprobe und zu mindestens ein Bußgeldverfahren.

Werkzeuge aus Schuppen gestohlen

Wittkopsbostel. Unbekannte Täter sind in der Nacht zum Mittwoch in der Straße Im Alten Dorf in einen Werkstattschuppen eingebrochen. Dazu knackten sie zunächst ein Bügelschloss, mit dem die Tür gesichert war. Im Schuppen fielen den Tätern Werkzeuge in die Hände.

Notorisch ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Sittensen. Zum wiederholten Mal ist ein 49-jähriger Autofahrer der Sittensener Polizei aufgefallen, weil er ohne Fahrerlaubnis unterwegs war. Am Mittwoch erwischten ihn die Beamten in der Straße Am Sportplatz, am Donnerstag im Sittensener Umfeld. Dem Mann ist die Fahrerlaubnis seit längerem entzogen worden.

Unfallflucht vor der Bäckerei - Polizei sucht Zeugen

Bremervörde. Nach einer Unfallflucht, die sich am Freitagmorgen in der Gnarrenburger Straße ereignet hat, sucht die Polizei nach möglichen Zeugen. Zwischen 7 Uhr und 7.15 Uhr war auf dem Parkstreifen gegenüber der Bäckerei Heinz ein schwarzer Dodge Ram Pikup abgestellt. In diesem Zeitraum wurde der Spiegel des Fahrzeugs abgefahren. Sachdienliche Hinweise bitte unter Telefon 04761/99450.

