POL-ROW: ++ Passant findet tote Frau neben verunglücktem Auto am Waldrand ++

Rotenburg (ots)

Alfstedt. Ein Anwohner aus Alfstedt hat am Mittwochvormittag im verlängerten Uhlenweg in der Feldmark den Leichnam einer Frau entdeckt. Gegen 11 Uhr wurde der Mann am Waldrand auf einen vermutlich verunglückten Pkw aufmerksam. Nach erstem Anschein war der Wagen in Brand geraten. Gleich daneben lag eine tote Frau in einem Straßengraben. Für sie kam jede Hilfe zu spät. Die Identität der Aufgefundenen ist noch nicht zweifelsfrei geklärt. Der Kriminal- und Ermittlungsdienst des Polizeikommissariats hat die Todesursachenermittlung aufgenommen. Derzeit gehen die Beamten von einem Unglückfall aus.

