POL-NOM: Drei Pkw aufgebrochen

Northeim (ots) - Northeim - In der Nacht zum Montag, 10. Dezember 2018

NORTHEIM (fal) - In der Nacht zum Montag wurden vermutlich in der Zeit zwischen 22.00 Uhr und 06.30 Uhr drei am Fahrbahnrand parkende Fahrzeuge in Northeim aufgebrochen. Bei den Aufbrüchen wurden jeweils Seitenscheiben eingeschlagen. Insgesamt entstand ein Schaden von ca. 2.250 Euro.

In der Wilhelmstraße wurde aus einem Golf eine schwarze Sporttasche gestohlen. In der Raustraße entwendeten die Diebe einen Kleidersack samt Jacke und Hose aus einem Passat Kombi. Im Seldeweg haben die Täter ein TomTom Navi, einen Satz Inbusschlüssel und ein Abgasmessgerät aus einem Renault Trafic gestohlen.

Die Northeimer Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die in der Nacht zum Montag im Bereich der Wilhelmstraße, der Raustraße oder im Seldeweg etwas Auffälliges gesehen oder gehört haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05551-70050 zu melden.

