Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Fernfahrerstammtisch in Weihnachtsstimmung

Bild-Infos

Download

Sittensen BAB 1 (ots)

Bei einem Blick aus dem Fenster kann man feststellen, dass sich das Jahr wieder dem Ende zuneigt. Es ist kalt, es ist dunkel, es ist weihnachtlich und es ist wieder Zeit für den vorweihnachtlichen Jahresabschluss des Fernfahrerstammtisches.

Der 179. Fernfahrerstammtisch der Polizeidirektion Lüneburg am vergangenen Mittwochabend an der Rastanlage Ostetal (Süd), direkt an der BAB 1 stand ganz im Zeichen des besinnlichen Jahresrückblickes.

Zum Jahresabschluss blickte POK'in Andrea Möller auf die vergangenen 9 Themenabende im Jahr 2019 zurück. Mit vielen bebilderten Impressionen erinnerte sie an verschiedene Sonderaktionen, wie die Verabschiedung des Fernfahrerstammtisch-Urgesteins PHK Wardatzki und den Verkehrssicherheitstag in der Jahresmitte. In vorweihnachtlicher Stimmung bedankte sich das Moderatorenteam mit kleinen Aufmerksamkeiten bei über 40 erschienenen Teilnehmern für viele interessante und aufschlussreiche Diskussionsabende.

Ein letztes Mal in diesem Jahr wurde noch einmal ein Fernfahrerstammtisch-Lkw vorgefahren. Zum besinnlichen Jahresabschluss wurde ein harmonisches Gruppenfoto mit dem Stammtisch-Team und den treuen Teilnehmern gemacht. So lässt sich ein wieder einmal erfolgreiches Stammtisch-Jahr ausklingen.

Im neuen Jahr startet der Fernfahrerstammtisch der Polizeidirektion Lüneburg am 05. Februar, zu dem alle Interessierten recht herzlich willkommen sind.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Rotenburg

ESD BAB Sittensen

PK Alexander Plümpe

Telefon: 04282/59414-0

E-Mail: fernfahrerstammtisch@pd-lg.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell