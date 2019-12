POL-ROW: Unfallzeugen gesucht - Polizei fahndet nach schwarzem Kombi

Polizeiinspektion Rotenburg

Rotenburg (ots)

Unfallzeugen gesucht - Polizei fahndet nach schwarzem Kombi

Visselhövede. Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro entstand am Freitagnachmittag bei einem Unfall im Kreisel der Goethestraße. Der Unfallverursacher flüchtete anschließend von der Unfallstelle. Gegen 17.35 Uhr fuhr ein 29-jähriger Visselhöveder mit seinem BMW von der Rotenburger Straße aus in den Kreisverkehr ein. An der nächsten Einfahrt missachtete ein aus der Bahnhofstraße kommender dunkler Pkw Kombi den vorfahrtberechtigten BMW. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Unfallverursacher setzte anschließend seine Fahrt in Richtung Goethestraße fort. Die Polizeistation Visselhövede bitte um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 04262/959830.

