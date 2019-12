Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Einbruch in Einfamilienhaus in Böblingen

Ludwigsburg (ots)

Nachdem sich am Samstag gegen 18.20 Uhr ein Einbrecher über eine Terrassentüre Zugang in ein Einfamilienhaus in der Heusteigstraße verschafft hatte, durchsuchte er dort mehrere Räume und flüchtete anschließend mit bislang unbekanntem Diebesgut. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 500 Euro. Der flüchtende Täter wurde von Zeugen beim Verlassen des Grundstücks und bei der anschließenden Flucht auf einem Fahrrad in Fahrtrichtung Breitensteiner Straße beobachtet. Der Täter war ca. 180 cm groß, kräftige Statur, er trug eine dunkle Jeans, dunkle Jacke, schwarze Mütze und einen schwarzen Rucksack.

Die Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Streifen der Polizeireviere Sindelfingen und Böblingen blieben ohne Erfolg.

