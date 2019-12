Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81, Gemarkung Sindelfingen: Alleinbeteiligter Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntag befuhr ein 25-jähriger Opel-Fahrer gegen 04.10 Uhr die A81 in Fahrtrichtung Singen. Auf Höhe der Anschlussstelle Böblingen-Ost verlor dieser die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit mehreren Verkehrsschildern. Bei der Unfallaufnahme konnte festgestellt werden, dass der Fahrer, welcher nicht verletzt wurde, Anzeichen von Alkoholeinwirkung aufwies. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über einem Promille, der Führerschein wurde einbehalten. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An dem Fahrzeug und den Verkehrseinrichtungen entstand Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 11.500 Euro.

