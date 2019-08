Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruch in Wohnung

Ludwigshafen (ots)

Am 19.08.2019, zwischen 15:45 Uhr und 17:50 Uhr, brachen unbekannte Täter in eine Wohnung in der Saarlandstraße ein. Sie stahlen Münzgeld im zweistelligen Bereich. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen@polizei.rlp.de entgegen.

