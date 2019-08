Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Schulwegüberwachung zu Schulbeginn

Ludwigshafen (ots)

In der vergangenen Woche hat die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 intensiv die Schulwege in ihrem Dienstgebiet überwacht. Bei insgesamt acht Schulen in den Stadtteilen Gartenstadt, Maudach, Mundenheim und West wurde sowohl der Fußgänger- als auch der Fahrzeugverkehr kontrolliert.

Das Halte- und Parkverhalten der Eltern, die ihre Kinder mit dem Auto zur Schule brachten, viel dabei sehr positiv auf. Nur in einem Fall musste ein Parkverstoß gerügt werden. Leider wurden aber acht Insassen von Autos festgestellt, die nicht den erforderlichen Sicherheitsgurt trugen. Bei der Kontrolle von Radfahrern stellten wir fest, dass nur 16 von 34 Radfahrern einen Helm trugen. Von 24 Rad fahrenden Kindern waren es nur 10. Bei den Fahrradkontrollen mussten 5 Mal die unzureichende Beleuchtung, 6 Mal fehlende Reflektoren und eine defekte Klingel beanstandet werden.

Die Polizei wird die Kontrollen auch in den nächsten Wochen fortführen.

