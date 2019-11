Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Nachtrag zu tödlichem Verkehrsunfall am Freitagabend, B 464, Gemarkung Sindelfingen

Ludwigsburg (ots)

Die Ermittlungen bezüglich der Unfallursache dauern nach wie vor an. Der Fahrer des Autotransporters ist 25 Jahre alt und erlitt durch den Unfall einen Schock. Er wurde vorsorglich vom Rettungsdienst untersucht. Der Unfallverursacher wurde leicht verletzt. Das Umweltamt des Landratsamts Böblingen war vor Ort, da Diesel ins Erdreich eingedrungen war und dieses abgetragen werden musste. Die Maßnahmen zur Bergung des Autotransporters sowie zur Reinigung der Fahrbahn durch eine Spezialfirma dauerten bis in die frühen Morgenstunden an, so dass die Vollsperrung erst gegen 07.50 Uhr aufgehoben werden konnte.

