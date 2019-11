Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Schönaich: 21-Jähriger bei Verpuffung verletzt

Ludwigsburg (ots)

Mit Brandverletzungen an Armen und Beinen musste am Freitagnachmittag ein 21-jähriger Besucher der Flüchtlingsunterkunft in der Böblinger Straße ins Krankenhaus gebracht werden. Den polizeilichen Ermittlungen zufolge hatte er gegen 12:50 Uhr versucht, in einem Zimmer im Untergeschoss des Gebäudes die Kartusche eines Gaskochers zu wechseln. Dabei kam es zu einer Verpuffung mit Flammenbildung.

Da das Ereignis zunächst als Gebäudebrand gemeldet worden war, rückte die Feuerwehr mit 30 Einsatzkräften in die Böblinger Straße aus. In dem Raum selbst ist jedoch kein Sachschaden entstanden.

