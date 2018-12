FW-EN: Tragehilfe und Ölspur

Die Ölspur wurde abgestreut; das Bindemittel anschließend von einer Fachfirma entsorgt. Bild-Infos Download

Breckerfeld (ots) -

Datum: 01.12.2018/ Uhrzeit: 11:50, 15:11 Uhr/ Dauer: ca. 30, 65 Minuten/ Einsatzstelle: Poststraße, Steinbachstraße/ Einheiten: Löschzug Breckerfeld/ Rettungswagen (RTW)/ Polizei/ Bericht (hb): Die Freiwillige Feuerwehr der Hansestadt Breckerfeld wurde Samstag um 11:50 Uhr zur Unterstützung des Rettungsdienstes in die Poststraße gerufen. Eine Patientin musste aus dem ersten Obergeschoß zum Rettungswagen gebracht werden. Aufgrund der baulichen Gegebenheiten waren dafür mehrere Einsatzkräfte notwendig. Am Nachmittag rückte der Löschzug Breckerfeld dann erneut in die Steinbachstraße zu einer Ölspur aus. Auf einer Länge von etwa 3 Kilometern wurden vereinzelt Ölflecken festgestellt. Diese wurden mit Ölbindemittel abgestreut. Eine Fachfirma übernahm die anschließende Entsorgung. Mit Ankunft an der Feuer- und Rettungswache endete der Einsatz gegen 16:15 Uhr. *** Bitte beachten Sie das mitgesendete Bildmaterial. Dieses darf unter Angabe "Foto: Feuerwehr Breckerfeld" zweckgebunden für die Publikation der vorstehenden Pressemitteilung verwendet werden. Jede weitere Verwendung für redaktionelle Zwecke bedarf unserer schriftlichen Genehmigung. ***

