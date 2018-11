FW-EN: Verkehrsunfall mit PKW in Waldbauer-Eicken

2 weitere Medieninhalte

Verkehrsunfall mit PKW in Waldbauer-Eicken Bild-Infos Download

Breckerfeld (ots) -

Datum: 28.11.2018/ Uhrzeit: 08:46 Uhr/ Dauer: 1 3/4 Stunde Einsatzstelle: Waldbauer-Eicken (L528) Einheiten: Löschzug Breckerfeld, Löschgruppe Delle, Löschgruppe Zurstraße, RTW, NEF, Polizei Bericht (ab): Mit Sirenen und digitalen Funkmeldeempfängern wurde die Feuerwehr Breckerfeld am Mittwochmorgen zu einem Verkehrsunfall auf der L 528 in Höhe der Ortschaft Waldbauer-Eicken alarmiert. In dem Kurvenbereich war die Fahrerin eines PKW in Fahrtrichtung Hagen von der Fahrbahn abgekommen und auf der Seite vor einer Garage liegengeblieben. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr und des Rettungsdienstes konnte die junge Frau das Fahrzeug selbständig verlassen und wurde von einer Hausbewohnerin betreut. Die ersteintreffenden Kräfte der Löschgruppe Zurstraße übernahmen die weitere Betreuung und übergaben die Fahrerin an den Rettungsdienst. Mit Löschmitteln wurde der Brandschutz am verunfallten Fahrzeug sichergestellt, die Fahrzeugbatterie abgeklemmt und dem Fahrzeug entnommen sowie austretende Betriebsmittel aufgenommen. Nach Unfallaufnahme durch die Polizei stellten die Einsatzkräfte das Fahrzeug wieder auf die Räder. Das Abschleppen übernahm ein Fachunternehmen. Die Löschgruppe Delle übernahm während des Einsatzes die Absicherung der Einsatzstelle, so dass der Verkehr weiter fließen konnte. Der Löschzug Breckerfeld konnte zur Sicherstellung des Grundschutzes zeitnah aus dem Einsatz entbunden werden. *** Bitte beachten Sie das mitgesendete Bildmaterial. Dieses darf unter Angabe "Foto: Feuerwehr Breckerfeld" zweckgebunden für die Publikation der vorstehenden Pressemitteilung verwendet werden. Jede weitere Verwendung für redaktionelle Zwecke bedarf unserer schriftlichen Genehmigung. ***

Rückfragen bitte an:



Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

Pressesprecherin

Claudia Schilling

Telefon: 0170 8542075

E-Mail: claudia.schilling@feuerwehr.breckerfeld.de

www.feuerwehr.breckerfeld.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld, übermittelt durch news aktuell