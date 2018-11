FW-EN: Patientenrettung über Drehleiter und Erstversorgung

Breckerfeld (ots) -

Datum: 17.11.2018/ Uhrzeit: 01:01 Uhr/ Dauer: ca. 2 Stunden/ Einsatzstelle: Hansering, Poststraße/ Einheiten: Löschzug Breckerfeld/ Notarzt-Einsatzfahrzeug (NEF, Rettungswagen (RTW)/ Ordnungsamt, Polizei/ Bericht (hb): Die Freiwillige Feuerwehr der Hansestadt Breckerfeld wurde in der Nacht zu Samstag um 01:01 Uhr zur Unterstützung des Rettungsdienstes zum Hansering gerufen. Eine Patientin musste aus einem Obergeschoß zum Rettungswagen gebracht werden. Aufgrund der baulichen Gegebenheiten und des Krankheitsbildes wurde sie auf einem speziellen Tragegestell über die Drehleiter nach unten gebracht und dort wieder dem Rettungsdienst übergeben. Im Anschluss wurde ein weiterer Notfallpatient in der Poststraße gemeldet, der über Atemnot klagte. Die Einsatzkräfte des Löschzug Breckerfeld übernahmen die Erstversorgung des Mannes bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes. Mit Ankunft an der Feuer- und Rettungswache endete der Einsatz gegen 03:00.

