POL-PPWP: Vier Verletzte bei Verkehrsunfall

Kaiserslautern (ots) - Bei einem schweren Verkehrsunfall an der Breitenau sind am Samstagmittag insgesamt vier Personen verletzt worden. Kurz nach elf Uhr wollte ein 42-jähriger Mann aus Pirmasens mit seinem Kastenwagen von der Kreisstraße 6 nach links in Richtung Kaiserslautern abbiegen. Hierbei übersah er den aus Richtung Espensteig kommenden PKW eines Ehepaares aus Steinalben. Die Fahrzeuge kollidierten im Kreuzungsbereich. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der PKW in ein entgegenkommendes Fahrzeug geschleudert. Das Ehepaar wurde bei dem Unfall schwerst verletzt, der Fahrer der entgegenkommenden Wagens und der Unfallverursacher leicht verletzt. Neben Rettungsdienst und Polizei kam auch die städtische Feuerwehr an der Unfallstelle zum Einsatz.

