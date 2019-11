Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Dieb entwendet Roller; Marbach am Neckar: PKW zerkratz

Ludwigsburg (ots)

Ludwigsburg-Eglosheim: Dieb entwendet Roller

Zwischen Donnerstag 20:00 Uhr und Freitag 14:45 Uhr trieb ein noch unbekannter Dieb in der Frankfurter Straße in Eglosheim sein Unwesen. Der Täter entwendete einen Roller der Marke Benzhou Vehicle. Das Zweirad ist blau und hat drei weiße Streifen. Der Wert des Diebesgutes beläuft sich auf rund 3.500 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich beim Polizeiposten Eglosheim unter Tel. 07141 22150-0.

Marbach am Neckar-Hörnle: PKW zerkratzt

Noch Unbekannte beschädigen zwischen Dienstag 17:30 Uhr und Mittwoch 08:00 Uhr in der Straße "Eichgraben" im Wohngebiet Hörnle einen Renault. Hierbei wurden der Kofferraumdeckel und die Motorhaube jeweils in einer V-Form zerkratzt. Der Schaden beträgt circa 2.000 Euro. Sachdienstliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Marbach am Neckar, Tel. 07144 900-0, entgegen.

Polizeipräsidium Ludwigsburg

