Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Remseck am Neckar: Kompletträder gestohlen; Korntal-Münchingen: Unbekannte stehlen Fahrzeug-Batterien

Ludwigsburg (ots)

Remseck am Neckar-Pattonville: Kompletträder gestohlen

Auf eine Tiefgarage in der Denverstraße in Pattonville hatten es noch unbekannte Diebe abgesehen, die zwischen Sonntag 18.00 Uhr und Mittwoch 19.40 Uhr zuschlugen. Auf einem der Stellplätze lagerten vier Sommer-Kompletträder im Wert von etwa 1.200 Euro, die in Plastikhüllen verpackt waren. Die Täter ließen die vier Sommerreifen, die auf Alu-Felgen aufgezogen sind, mitgehen. Hinweise nimmt der Polizeiposten Remseck am Neckar, Tel. 07146/28082-0, entgegen.

Korntal-Münchingen: Unbekannte stehlen Fahrzeug-Batterien

Noch unbekannte Einbrecher verschafften sich zwischen Donnerstag 17.00 Uhr und Freitag 09.00 Uhr Zutritt auf ein Firmengelände in der Lingwiesenstraße in Münchingen. Die Täter schnitten ein Loch in den Zaun, der das Gelände umgibt, und stahlen anschließend zehn zu entsorgende Fahrzeug-Batterien, die in einem Container lagen. Die Batterien schafften sie anschließend auf eine Wiese in der Nähe, wo sie sie dann zurück ließen. Der entstandene Sachschaden steht noch nicht fest. Die Batterien dürften keinen Restwert mehr gehabt haben. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Korntal-Münchingen, Tel. 0711/839902-0, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell