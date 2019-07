Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Aufmerksame Anwohner halten Einbrecher fest

Hamm-Rhynern (ots)

Aufmerksame Anwohner eines Mehrfamilienhauses an der Brucknerstraße überraschten am Freitag, 12. Juli einen Fahrraddieb. Gegen 19 Uhr gelangte der 34-jährige Tatverdächtige in das Wohnhaus. Als zwei Bewohner im Keller nachsahen, kam ihnen der Dieb mit einem gestohlenen Fahrrad entgegen. Daraufhin hielten sie ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest. Die eingesetzten Beamten stellten fest, dass ein Fliegengitter im Keller herausgebrochen war und der Einbrecher weiteres Diebesgut bereits im Garten deponiert hatte. Er wurde vorläufig festgenommen und ins Polizeigewahrsam gebracht.(jb)

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell