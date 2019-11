Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: 92-Jähriger nach Sturzgeschehen in Böblingen verstorben

Ludwigsburg (ots)

Der 92-jährige Mann, der am Dienstag gegen 14:15 Uhr von Passanten mit einer schweren Kopfverletzung in der Grünanlage neben der Stettiner Straße in Böblingen gefunden wurde (wir berichteten), ist in einer Tübinger Klinik seinen Verletzungen erlegen. Die Ermittler der Kriminalpolizei in Böblingen haben bislang keinerlei Hinweise darauf, dass ein Einwirken Dritter zu der Verletzung geführt haben könnte. Eine Entscheidung der zuständigen Staatsanwaltschaft Tübingen hinsichtlich einer Obduktion steht noch aus.

